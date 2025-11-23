Nina Rodríguez lanza Interludio, un EP íntimo que convierte la pausa en un acto de resistencia

Colombia

En un entorno que corre sin detenerse, Nina Rodríguez propone bajar la velocidad. La cantautora y directora creativa lanzó Interludio, un EP disponible en plataformas desde el 21 de noviembre de 2025, concebido como un refugio emocional y una invitación a reconectar con la sensibilidad más íntima.

Compuesto por cinco canciones —tres reinterpretaciones de clásicos latinoamericanos y dos temas originales— el proyecto marca un punto de inflexión en su carrera. No solo por su tono introspectivo, sino porque, por primera vez, Rodríguez asume un rol central en la producción junto a Andrea Hoyos, apostando por un universo sonoro minimalista y atemporal.

“Interludio nació como una pausa. Un lugar donde el tiempo se detiene y la emoción encuentra espacio para respirar… Es un viaje breve, pero lleno de verdad”, afirmó la artista.

Un EP para escuchar desde la quietud

El recorrido inicia con “Por qué te vas”, una reinterpretación melancólica del clásico de Jeannette, transformada en una despedida contemplativa. Continúa con “A tu vera”, presentada originalmente en la pasarela de cierre de Colombiamoda 2025 durante el performance Lola baila descalza, donde la artista fusionó moda, danza y feminidad desde una mirada contemporánea.

Las composiciones inéditas “Eco” y “Almas” revelan una faceta más transparente de su voz y escritura, mientras que “Zamba para olvidar” cierra el EP como un susurro que se desvanece en calma.

Las cinco piezas de Interludio:

“Por qué te vas” — reinterpretación íntima del clásico.

“A tu vera” — versión nacida de un performance escénico.

“Eco” — composición original de tono introspectivo.

“Almas” — una exploración emocional sin filtros.

“Zamba para olvidar” — un cierre en clave de susurro y gratitud.

Un proyecto donde lo visual también respira

Además de lo musical, Interludio funciona como una declaración estética. Rodríguez supervisó cada detalle del arte, la fotografía y el vestuario, consolidando su papel como directora creativa de su propio universo.

El lanzamiento incluye una editorial visual realizada en Nueva York bajo la dirección fotográfica de Andrés Oyuela, junto a un equipo conformado por Pablo Correa (arte), Davide Chicaeme (styling), Laura Pantoja (maquillaje y peinado) y Santiago Pantoja (video). Cada imagen, al igual que cada acorde, apuesta por “la belleza de lo simple” y la pausa como un acto de resistencia emocional.

La visión de una artista integral

Rodríguez ha construido una carrera que combina música, dirección visual, fotografía y performance. En esta etapa, difumina los límites entre lo sonoro y lo estético, concibiendo cada proyecto como una pieza cinematográfica donde la moda, el movimiento y el silencio conviven.

“No quiero separar lo visual de lo sonoro. Lo que soy, lo canto. Lo que canto, lo dirijo”, resume.