Misi Producciones y Universidad el Rosario se unen en el musical Scrooge y los Fantasmas de la Navidad

Como ya es tradicional Misi Producciones y U Rosario se complacen en anunciar la temporada de navidad con el regreso del musical Scrooge y Los Fantasmas de Navidad, que este año estará en cartelera desde el próximo 22 de noviembre, en el Teatro Colsubsidio, para encender el espíritu de los capitalinos en las memorables fiestas decembrinas.

Por más de 38 años Misi Producciones ha conquistado en corazón de foráneos, visitantes y residentes de la capital quienes disfrutan del tradicional musical de navidad que por años ha cautivado audiencias, convirtiéndolo en una tradición de las navidades en Bogotá como la Natilla y los buñuelos.

En entrevista con Caracol Radio, el director de Misi, Felipe Salazar contó que llevan ya 38 años siendo el evento favorito de la navidad para las familias: “Nosotros siempre garantizamos un espectáculo maravillo y de un tamaño importante, además nuestros espectáculos tienen un mensaje lindo para la familia y cómo podemos ser mejores seres humanos”.

Misi Producciones presenta este año Scrooge y Los Fantasmas de Navidad, un musical original basado en la clásica obra Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Esta mágica historia sigue al avaro Ebenezer Scrooge, quien es visitado por tres espíritus en la víspera de Navidad. A lo largo de una mágica noche de Navidad, Scrooge se enfrenta a su pasado, presente y futuro, para entender que nunca es tarde para empezar de nuevo, todo dentro de la encantadora atmósfera de la Londres victoriana. Una imperdible historia para disfrutar de la Navidad, en familia.

Con un elenco de más de 50 artistas en escena encabezado por el protagonista Juan Mondragón, Juliana Cuevas, Calo Mesa, Paloma Salazar, Esteban Godoy, Juan Giraldo, acompañados por la Orquesta Nueva Filarmonía, con la Producción general de Juan Mondragón y con la dirección general de Felipe Salazar director de Misi Producciones- U Rosario.

Scrooge y los Fantasmas de la Navidad:

Música y letra por María Isabel Murillo, Juan Mondragón y Leonardo Palacios; libreto por Juan Mondragón; basado en la historia original de Charles Dickens. Con la dirección escénica de Christian Ballesteros, dirección coreográfica de Richard Palomares, dirección musical de Leonardo Palacios, conceptualización escénica de Kirby Ward, dirección orquestal de Ricardo Jaramillo, diseño de vestuario y maquillaje de La Julieta Producciones, diseño de iluminación de Humberto Hernández, diseño de escenografía de Hernán Peñuela y diseño de sonido de Alejandra Bernal.

¿Cuándo y dónde?

Temporada desde el 22 de noviembre de 2025 en el Teatro Colsubsidio

Jueves y viernes a las 7:30 pm

sábado a las 3:00 pm y 7:30 pm

domingos y festivos a las 4:00 pm.

Boletas en TuBoleta y taquillas del Teatro Colsubsidio

