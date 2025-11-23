Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Son las mujeres mejores líderes que los hombres?

A pesar de que las mujeres son la mitad de la población del mundo, buena parte de los liderazgos políticos y empresariales están en manos de los hombres. ¿Cuáles son las consecuencias de que haya menos mujeres líderes en el mundo?

Lea también: Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cómo transitar el duelo?

Para este capítulo hablamos con Mariajosé Quiceno, Vicepresidenta de Reputación de Grupo Cibest Bancolombia y autora del libro ‘La Voz del Líder’; con Sylvia Escobar, miembro de la junta directiva de Women in Connection; con la exconcejal de Cali, Diana Rojas; con Camila Escobar, CEO de Procafecol; y con María Inés Salamanca Vidak, Representante Adjunta de ONU Mujeres en Colombia.