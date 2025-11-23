Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Son las mujeres mejores líderes que los hombres?

¿Son las mujeres mejores líderes que los hombres?

A pesar de que las mujeres son la mitad de la población del mundo, buena parte de los liderazgos políticos y empresariales están en manos de los hombres. ¿Cuáles son las consecuencias de que haya menos mujeres líderes en el mundo?

Para este capítulo hablamos con Mariajosé Quiceno, Vicepresidenta de Reputación de Grupo Cibest Bancolombia y autora del libro ‘La Voz del Líder’; con Sylvia Escobar, miembro de la junta directiva de Women in Connection; con la exconcejal de Cali, Diana Rojas; con Camila Escobar, CEO de Procafecol; y con María Inés Salamanca Vidak, Representante Adjunta de ONU Mujeres en Colombia.

