Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cómo transitar el duelo?

Para este nuevo capítulo de #MisPreguntas, Roberto Pombo hablará con Jorge Gómez, médico, terapeuta neural y acompañante en duelos; con la escritora Piedad Bonnett; con el psicólogo, filósofo y antropólogo César Gómez; con Angélica Bernal, psicóloga magíster en bioética; con Eliza Kratc, psicóloga clínica magíster en salud mental; y con Orlando Valencia, autor de ‘El maravilloso regalo de descansar’.