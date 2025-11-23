María Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, fue elegida como nueva gobernadora del Magdalena

Con el 99% de las mesas informadas y 186.595 votos, María Margarita Guerra, candidata de Fuerza Ciudadana, fue elegida como nueva gobernadora del Magdalena.

En segundo lugar quedó Rafael Emilio Noya de la coalición de “En el Magdalena cabemos todos” con 122.790 votos, seguido de Miguel Martinez avalado por la coalición ALMA con 16.409 votos y Luis Augusto Santana, de Dignidad y Compromiso, con 2.234 votos.

¿Quién es María Margarita Guerra, nueva gobernadora del Magdalena?

Guerra es abogada, magíster en Derecho Público y exdiputada del Magdalena, hace parte del proyecto político que ha ganado las elecciones departamentales durante los últimos 18 años. Pertenece a la corriente liderada por el exgobernador Carlos Caicedo, quien hoy se encuentra recolectando firmas para aspirar como precandidato a la Presidencia en las elecciones de 2026.

¿Cómo trasncurrió la jornada electoral?

Según informaron desde la Registarduría tras el cierre de las urnas, la jornada transcurrió con total normalidad y sin alteraciones del orden público.

“Todos los puestos de votación instalados en cada uno de los municipios del Magdalena funcionaron con normalidad y los ciudadanos acudieron en calma a las urnas. Nuevamente, la Registraduría Nacional cumplió con la organización de unas elecciones íntegras y transparentes, así como con una logística electoral impecable”, indicó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Pese a esto, según el balance entregado por la gobernadora (e), Ingrid Padilla, hubo una baja participación frente al potencial electoral, especialmente en municipios de la zona río y del centro, donde además se reportaron amenazas y presuntos constreñimientos durante los días previos a la elección.