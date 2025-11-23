Baja participación y balance sin mayores incidentes en las elecciones atípicas del Magdalena

Magdalena

La jornada de elecciones atípicas en el Magdalena avanzó este domingo con una participación menor a la esperada y sin alteraciones graves del orden público, según el balance entregado por la gobernadora (e), Ingrid Padilla.

La mandataria informó que, hasta la 2 de la tarde, el departamento registraba 243.136 votantes, una cifra baja frente al potencial electoral y que confirma la poca asistencia que se venía advirtiendo, especialmente en municipios de la zona río y del centro, donde además se habían reportado amenazas y presuntos constreñimientos durante los días previos.

En materia de seguridad, Padilla señaló que no hubo reportes de situaciones de orden público en la mayor parte del departamento, salvo un caso puntual en el barrio Santana, en Santa Marta. Allí, la Sijín detuvo a un adulto mayor que portaba listados y pancartas alusivas a un candidato, elementos prohibidos en los puestos de votación. El hombre y quienes lo acompañaban fueron retirados del lugar.

También advirtió que en esa misma zona varias personas fueron sorprendidas tomándose fotos con el tarjetón, mostrando por quién votaron, una práctica prohibida por la legislación electoral.

De igual manera, en el puesto PMU se registró otra situación aislada, pero fue “manejada de manera oportuna por Ejército y Policía” y no tuvo mayor trascendencia.

Aunque en algunos municipios como Plato y Ariguaní, considerados capitales de subregión, se mantiene la expectativa de alcanzar una participación cercana al 100% del censo local, Padilla recordó que en este tipo de comicios lo habitual es que solo vote cerca del 30% del electorado.

La gobernadora destacó que desde el mediodía se evidenció una mayor circulación de votantes en sectores de Santa Marta como Bastidas, María Eugenia, Mamatoco y Garagoa, aunque la tendencia general continuó siendo de baja afluencia en varias zonas rurales y ribereñas del departamento.