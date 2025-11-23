Ejército Nacional reforzará la seguridad en el Magdalena para elecciones atípicas de gobernación

JUDICIAL

El Ejército Nacional de Colombia anunció un amplio dispositivo de seguridad en el departamento del Magdalena con motivo de las elecciones atípicas de gobernación que se realizarán este domingo 23 de noviembre. Bajo el mando del coronel Edwin Gustavo Díaz Delgado, comandante de la Segunda Brigada, la entidad informó que las tropas están “preparadas, equipadas y emplearán sus capacidades para brindar seguridad en los comicios”.

Más de 1.650 soldados serán desplegados en las áreas rurales del departamento para reforzar el control territorial y acompañar a la ciudadanía durante la jornada electoral. Las tropas estarán atentas a la seguridad en los puestos de votación, contribuyendo al ambiente de confianza y transparencia que requieren estos comicios.

La institución hizo un llamado a los magdalenenses para que salgan a ejercer su derecho al voto sin temor. “La Segunda Brigada, en articulación con las autoridades civiles, electorales y de Policía, mantiene un dispositivo interinstitucional que permitirá atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del escrutinio”, señaló el Ejército.

Asimismo, invitó a la población a denunciar oportunamente hechos que alteren el orden público a través de las líneas gratuitas 147 y 107.

El despliegue militar se da en el marco de unas elecciones atípicas convocadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Rafael Alejandro Martínez para el periodo 2024-2027. La corporación determinó que Martínez incurrió en doble militancia al apoyar públicamente a candidatas de otro partido distinto al que lo avaló.

En julio de 2025, el fallo fue ratificado, dejando al departamento sin gobernador electo y obligando a convocar nuevos comicios para cubrir el resto del periodo constitucional.

En esta contienda se inscribieron oficialmente cuatro aspirantes. María Margarita Guerra Zúñiga, abogada con maestría en Derecho Público, representa a la coalición Fuerza Ciudadana. Rafael Emilio Noya García, exdiputado respaldado por el Pacto Histórico, participa por la coalición “En el Magdalena Cabemos Todos”. Miguel Ignacio Martínez Olano, abogado con trayectoria en política local, es el candidato de la coalición ALMA. Finalmente, Luis Augusto “Lucho” Santana Galeth, del partido Dignidad & Compromiso, centra su propuesta en la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.