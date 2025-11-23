Intensifican la búsqueda de hombre desaparecido en el río Uramita tras accidente en la vía a Peque

Uramita, Antioquia

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Uramita informó que desde el pasado 20 de noviembre se mantiene activa la alerta por la desaparición de Daniel Fernando Higuita Borja, quien sufrió un accidente en el kilómetro 0+750 de la vía que comunica a Uramita con Peque, en el Occidente antioqueño.

Según la información preliminar, Higuita Borja habría perdido el control de su motocicleta durante una intensa lluvia registrada en la zona. Debido a la falta de defensas viales y las condiciones adversas del terreno, el joven cayó por un abismo hasta el cauce del río Uramita.

Desde el momento de la alerta, se han realizado sobrevuelos con dron sobre la ribera del río y se activó un operativo articulado con los Cuerpos de Bomberos de Dabeiba, Frontino, Mutatá, Bajirá y Riosucio, este último del departamento del Chocó.

Para este 23 de noviembre, y bajo la coordinación del DAGran, se implementó una estrategia de búsqueda que incluye:

Bomberos de Frontino recorren la ribera del río Uramita hasta el municipio de Dabeiba.

Uramita hasta el municipio de Dabeiba. Bomberos de Dabeiba, junto con los bomberos de Mutatá y familiares del desaparecido, realizan la búsqueda en panga sobre el río Sucio, desde Mutatá hasta el sector de Brisas, en la desembocadura del río Sucio con el río Atrato.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Uramita reiteró que continúa trabajando de manera articulada con el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo y la Gobernación de Antioquia, con el objetivo de lograr la pronta ubicación de Daniel Fernando Higuita Borja.