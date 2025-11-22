Cae red criminal que abastecía armas y drogas a disidencias de las FARC

JUDICIAL

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), logró desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de armas, explosivos y drogas ilícitas al servicio de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC.

Según las autoridades, la estructura, compuesta por al menos 12 personas, funcionaba como un “outsourcing criminal” que abastecía material de guerra y estupefacientes a grupos armados ilegales en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Arauca. El cabecilla de la banda, identificado con los alias “El Gordo” o “Barbas”, era el principal articulador de las operaciones.

“Coordinaba la compra de material de guerra en Bogotá, Villavicencio, Meta y Guaviare; la adecuación de vehículos con caletas; supervisaba las rutas y modalidades de transporte y administraba los ingresos procedentes del tráfico de armas y estupefacientes, haciendo uso de cuentas propias, de familiares y terceros para recibir el dinero ilícito”, explicó el investigador del caso.

Durante el proceso investigativo se realizaron 7 incautaciones clave que evidencian la magnitud del negocio:

477 granadas en Cauca en agosto de 2023, ocultas en un motocarro, y la captura de Luis Ángel Hurtado Morales. 67 granadas en Villavicencio, septiembre de 2023, escondidas en encomiendas de una empresa de transporte de carga. 14 granadas de mortero de 60 mm en Popayán, en octubre de 2023, camufladas como encomienda. 12.100 cartuchos, varias armas cortas y un revólver en Popayán, en febrero de 2024, ocultos en el techo de un vehículo, con la captura de Omar Humberto Roa Pinzón. 436 kilos de marihuana tipo Cripy en Granada (Meta), en agosto de 2024, ocultos en llantas de tractor, con la captura de Juan Manuel Martín Picón. 83 kilos de cocaína en Agua de Dios (Cundinamarca), en enero de 2025, escondidos en caletas de una camioneta que era conducida por Juan Manuel Martín Picón. 349 kilos de marihuana en Mosquera, en julio de 2025, camuflados en un camión con doble piso, con la captura de Luis Alberto Méndez Morera.

Las autoridades identificaron tres modalidades delictivas del grupo criminal: tráfico de armas mediante caletas en vehículos y envíos por empresas de encomiendas; transporte de drogas en camiones y camionetas con doble fondo; y manejo clandestino de dinero para evitar rastreo financiero.

El operativo dejó 9 capturas, 10 allanamientos y la incautación de $130 millones en efectivo, 23 celulares, partes de fusil y un computador portátil.

Los detenidos fueron llevados a audiencia de control de garantías, donde un Juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para ocho de ellos, mientras que uno recibió una medida no privativa de la libertad. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de financiación del terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dos de los procesados aceptaron los cargos.