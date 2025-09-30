El humo de tabaco le quita a los niños 8,4 millones de años de vida saludable al año: según estudio

El humo de tabaco le quita a los niños 8,4 millones de años de vida saludable al año Foto: Getty Images( Thot )

Un estudio presentado en el Congreso Europeo de Respiración, realizado en Ámsterdam, reveló que la exposición de los niños al humo del tabaco de segunda mano les hace perder anualmente cerca de 8,4 millones de años de vida saludable.

Primer análisis global en menores de 14 años

La investigación fue liderada por la Universidad de Hangzhou, en China, y es la primera que calcula el impacto mundial del humo del tabaco en menores de 14 años a través de los llamados “años de vida ajustados por discapacidad”.

Principales afectaciones en la salud

De acuerdo con el estudio, los niños expuestos al humo de segunda mano presentan mayor riesgo de:

Infecciones respiratorias bajas como bronquitis y neumonía.

Enfermedades del oído.

Enfermedades pulmonares crónicas.

Tuberculosis.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año la exposición al humo de tabaco causa 1,2 millones de muertes prematuras, de las cuales unas 65.000 corresponden a menores de 15 años.

Vulnerabilidad infantil

El informe señala que los niños son especialmente vulnerables porque sus órganos, como el sistema respiratorio y cardiovascular, aún están en desarrollo. Además, no tienen control sobre los espacios en los que conviven, como el hogar o ambientes cerrados.

El estudio recomienda fortalecer las medidas de control al consumo de tabaco, en especial en lugares donde permanecen los menores, para reducir los efectos del humo en la población infantil.