Cárcel para pareja que operaba un aparente expendio de microtráfico en Honda, Tolima

Tolima

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Brigitte Carolina Sánchez Perdomo y Juan Carlos Cepeda, presuntos responsables de almacenar estupefacientes en una vivienda ubicada en el asentamiento La Cabaña, en Honda (Tolima).

Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

“Durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro, realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía de Vigilancia y el Ejército Nacional, se logró la incautación de varias dosis de marihuana, dinero en efectivo y dos celulares. Además, se realizó la captura en flagrancia de la pareja mencionada”, informó la Fiscalía.

Al parecer, Sánchez Perdomo y Cepeda se dedicaban a almacenar, dosificar y comercializar estupefacientes en esta zona de la ‘Ciudad de los Puentes’.