La clínica San José de Cúcuta también restringe atención a usuarios de la Nueva EPS

Cúcuta

La crisis de la salud sigue golpeando a los usuarios de la Nueva EPS en Cúcuta y Norte de Santander. En las últimas horas, desde la clínica San José, se emitió un comunicado, donde se advierte que solo atenderán las urgencias vitales a afiliados de esa EPS.

Lo anterior, teniendo en cuenta la millonaria deuda que la Nueva EPS tiene con esta clínica privada de la ciudad.

“La Clínica San José de Cúcuta S.A. informa a la comunidad que, debido a la crisis financiera generada por el insuficiente flujo de recursos y los reiterados retrasos en los pagos por parte de la Nueva EPS en intervención, nos encontramos ante una situación que impide la operación normal de nuestros servicios asistenciales”, se puede leer en el escrito.

Agregan además que “Como consecuencia directa de esta situación, y por primera vez en toda nuestra trayectoria con la Nueva EPS, la institución se ve obligada a implementar medidas temporales de contingencia, orientadas en atender exclusivamente las urgencias vitales, es decir, aquellas que comprometen de manera inmediata la vida o la integridad del paciente”.

A inicios de esta semana, la clínica Medical Duarte también había anunciado la suspensión de sus servicios por la misma causa.

“La Clínica Medical Duarte, se permite informar a la opinión pública que presionados por la insuficiencia reiterada en los recursos girados por parte de Nueva EPS en intervención, lo cual nos impide una atención óptima a los pacientes que acuden diariamente a la institución a solicitar servicios en salud, hemos tomado la decisión de limitar la prestación de servicios y en consecuencia solo atenderemos las urgencias vitales, hasta tanto se nos provea los recursos económicos acordes a las prestaciones que se ofrecen a sus afiliados”, se advirtió en el comunicado, con fecha del 20 de noviembre.

Esta última clínica advirtió que, en la corrido del 2025, tan solo han recibido el pago de cuatro meses de servicios prestados a la Nueva EPS, representando esto un riesgo financiero.

Tras lo anterior, veedores de salud se preparan para una posible marcha en la ciudad de Cúcuta, con la que buscarán tener eco a nivel nacional. “Vamos a hacer una marcha general, vamos a hacer una toma de la ciudad real para que en Bogotá sepan que estamos vivos, que no nos queremos seguir muriendo en los hospitales, en las calles, que respeten al pueblo de Norte de Santander“, dijo Hermes Madrid.

Ante la difícil situación, tan solo el hospital universitario Erasmo Meoz está prestando atención a los usuarios de esta EPS. Institución que también presenta una grave crisis financiera, por las millonarias deudas que tienen, tanto EPS, como el gobierno nacional.