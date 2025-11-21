Petro rectifica declaración sobre Paloma Valencia tras fallo de tutela: esto fue lo que aclaró

Colombia

El presidente Gustavo Petro publicó una rectificación dirigida a la senadora Paloma Valencia, en cumplimiento de una sentencia de tutela que ordenó corregir una afirmación hecha en septiembre de 2025, en la que el mandatario aseguró que la congresista había sido “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”.

Leer también: Juez ordena al presidente Gustavo Petro retractarse por comentario contra Paloma Valencia.

La aclaración fue emitida por orden del Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que amparó los derechos al buen nombre y honra de la senadora.

¿Qué dijo Petro en la rectificación?

En su mensaje, el presidente explicó que la declaración inicial no hacía referencia a una responsabilidad penal directa, sino a un señalamiento político en el marco del conflicto armado y las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

“Hay que diferenciar la complicidad directa con un delito de la responsabilidad política cuando el delito es cometido por el gobierno que apoyó desde el Congreso de la República.”

El presidente también aclaró que, según el fallo, Valencia no participó directamente en los hechos.

“La senadora Paloma Valencia era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias.”

¿Cuál es el debate sobre falsos positivos y la crítica política?

El mandatario reiteró que su crítica siempre ha estado dirigida a la dimensión política del fenómeno y al respaldo legislativo que, en su opinión, facilitó modelos de seguridad que incentivaron resultados operacionales fatales.

Petro insistió en que las ejecuciones extrajudiciales, que él cifra en 6.402 víctimas, constituyen un crimen de lesa humanidad:

“La muerte de centenares de jóvenes por funcionarios públicos armados es un crimen contra la humanidad y se investigó y se investiga en la JEP.”

También señaló que su postura crítica hacia esos modelos de seguridad “permanece intacta en memoria de la sangre derramada de los inocentes.”