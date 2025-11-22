“No habrá veto que nos detenga”: MinAmbiente respalda a Petro sobre declaración de la COP30

En la reunión de la COP30 donde se omitieron los combustibles fósiles ante la resistencia de los países petroleros, el modesto texto propuesto por la presidencia brasileña, que todavía debe ser aprobado por consenso durante una sesión de clausura, solo alude a acelerar la acción de manera “voluntaria”.

Lea más información: “Colombia se opone”: Presidente Petro sobre declaración de COP30 que excluyó combustibles fósiles

Unos 80 países, entre ellos Colombia, Francia y España, se habían movilizado durante las negociaciones iniciadas hace casi dos semanas por obtener una hoja de ruta para salir del gas, el petróleo y el carbón.

El presidente Gustavo Petro, respondió en su cuenta de “X” que: “No acepto que en la declaración de la COP 30 no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital”.

Agregó que Colombia se opone a una declaración de la COP 30 que no diga la verdad científica al mundo.

En este sentido la ministra (e) de Ambiente apoyó al presidente en su respuesta y dijo que “su mandato es un compromiso con la vida, y no habrá veto que nos detenga”.