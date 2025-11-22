La Procuraduría formula pliego de cargos contra dos guardias del INPEC por fiesta en ‘La Tramacúa’

Los trasladaron se efectuaron desde la cárcel 'La tramacua' de Valledupar / Cortesía ( Inpec )

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos guardias del INPEC por fiesta con alcohol y drogas en la cárcel ‘La Tramacúa’, de Valledupar.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Se trata de los los dragoneantes Juan Carlos Silva Ramos y Diego Alexander Casanova Villareal, por presunto incumplimiento de sus deberes.

“El Ministerio Público investiga si los uniformados, durante el turno que cubrían el 17 de septiembre de 2023, entre las 12:00 a 18:00 horas en el establecimiento de alta y mediana seguridad de Valledupar, omitieron realizar las anotaciones y registros en el libro de la minuta acerca de las novedades que se presentaron en la jornada con una fiesta entre aproximadamente 5 Personas Privadas de la Libertad (PPL) que presuntamente incluía bebidas alcohólicas y consumo de drogas”, señaló la Procuraduría.

Más detalles de las indagaciones

El ente de control busca confirmar si los funcionarios evitaron informar que los PPL realizaron la reunión en uno de los patios del penitenciario hasta altas horas de la noche; la que también incluyó, al parecer, una transmisión en vivo por uno de los asistentes.

“La Procuraduría Regional Cesar calificó provisionalmente la presunta falta de los servidores como gravísima, a título de culpa gravísima”, finalizó el órgano de control.