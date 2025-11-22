Cinco personas heridas, entre ellas dos menores, deja el volcamiento de un vehículo en el Cesar

La red que estaría detrás de cobros por accidentes de tránsito ‘fantasma’. Foto: Colprensa( Thot )

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía San Roque – La Paz, jurisdicción de Agustín Codazzi, en el Cesar, que dejó como saldo a cinco personas heridas luego de que un automóvil sufriera un volcamiento tras salirse de la calzada.

Las víctimas fueron identificadas como Geinis Britto, Taliana Rivero, Elizabeth Sánchez, y dos menores de edad, quienes presentaron varios golpes, por lo que fueron llevados a centros asistenciales.

Las autoridades manejan como primera hipótesis una pérdida de control del conductor, lo que habría ocasionado que el vehículo se saliera de la vía, y terminara volcado.

El caso continúa en investigación.