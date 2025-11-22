“La corrupción en salud que hay en este gobierno es muy grande”: Robledo

Tolima

Durante su más reciente visita a Ibagué, el exsenador de la República, Jorge Enrique Robledo, lanzó duras críticas en contra del presidente Gustavo Petro, especialmente relacionadas con su gestión en salud.

Robledo admitió que las problemáticas en el sistema de salud son de vieja data; sin embargo, cuestionó al gobierno Petro por la falta de gestión para solucionarlas e incluso por agudizarlas.

“Es clarísimo que este es un problema que viene de atrás. El problema es que este gobierno no ha sido capaz de resolver ese problema porque ni siquiera ha sido capaz de unir al Congreso. El problema de salud en este gobierno es de una gravedad inaudita”, esgrimió Robledo.

En ese sentido, Robledo también criticó a su coterráneo del Tolima, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por obedecer los lineamientos de Petro.

“La gestión de Jaramillo es mala porque él está haciendo lo que le dice Petro que haga, y lo que dice Petro en salud es muy equivocado, de mil maneras. Incluso la corrupción en salud que hay en este gobierno es muy grande, no es un asunto menor. (…) El lío principal que tiene Jaramillo es que es petrista, y eso es una enfermedad demasiado grave de controlar”, aseveró Robledo.

Al ser consultado por los casos puntuales de corrupción de este gobierno en materia de salud, Robledo advirtió que prepara un informe que contiene por lo menos 20 hechos de este tipo.

“Sobre eso hay bastantes denuncias. Yo estoy recopilando información y ya tengo vistos por lo menos 20 hechos de corrupción bastante complicados en este país. Que no empiezan en este gobierno, vienen desde antes”, aclaró.

Entre otras cosas, Robledo espera regresar al Senado de la República en las elecciones de 2026 para denunciar precisamente estos hechos de corrupción que ha identificado.