Incautados 1.400 kilos de marihuana en Isnos Huila pertenecían a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Neiva

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional decomisó 1.400 kilos de marihuana en la vía Popayán–La Portada, en jurisdicción de Isnos, Huila. El estupefaciente era transportado en un camión de servicio público que cubría la ruta Cali–Pitalito. La droga estaba oculta dentro de paneles adaptados como un falso cuarto frío. En el operativo también fue capturado el conductor del vehículo.

La incautación se produjo gracias a la alerta de una fuente humana que advirtió sobre la posible utilización del camión para transportar droga. Las labores de inteligencia señalaron que el cargamento pertenecería al Frente Dagoberto Ramos del GAO-r EMC, estructura asociada a alias ‘Iván Mordisco’. Las autoridades continúan verificando el peso neto final del alijo. Este resultado representa un golpe directo a las finanzas criminales.

El brigadier general Claudia Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, destacó que “este caso demuestra la efectividad del trabajo articulado entre la comunidad y nuestros uniformados, quienes identificaron las modificaciones del vehículo y descubrieron los 1.400 kilos de marihuana”. Agregó que “no permitiremos que los corredores viales del Huila sigan siendo rutas del narcotráfico”.

Según estimaciones preliminares, los 1.400 kilos podrían alcanzar un valor entre 1.100 y 1.600 millones de pesos en el mercado nacional. En el mercado internacional superarían los 2,5 millones de dólares, convirtiéndose en una importante fuente de ingresos ilegales para el grupo armado. Con esta operación se evitó la circulación de más de dos millones de dosis. El cargamento tenía como destino redes distribuidoras dentro y fuera del país.