“Hoy el sistema de salud está viviendo un colapso silencioso”, advierte ex Senador del Valle

Ex congresista del Valle asegura que dejaron a los colombianos tirados al garete en materia de salud.

Durante un recorrido por diversas regiones del país, en especial en el Valle del Cauca, escuchado testimonios y revisado datos técnicos, el ex senador Gabriel Velasco, concluyó que hoy el sistema de salud está viviendo un colapso silencioso.

“Miles de colombianos están quedando sin medicamentos, sin cirugías y sin atención oportuna. Mientras el Gobierno insiste en que todo está “bajo control”, la realidad es otra: la gente está luchando sola contra un sistema que rompieron desde adentro", recalcó el político vallecaucano.

Aseguro que las decisiones improvisadas del Gobierno (incluido el cambio de interventores en plena crisis) están generando demoras, represamientos y fallas graves en la atención.

“Cuando un paciente agoniza esperando un procedimiento, el Presidente no está allí, el ministro no está allí… solo está la persona enfrentándose a un sistema que ya no responde", agrefo Velasco.

Restablecer la estabilidad operativa de las EPS intervenidas y frenar los cambios administrativos improvisados, propuso el ex senado por el Valle Gabriel Velasco.

“Crear un protocolo unificado de continuidad de tratamientos, para que ningún paciente con enfermedades crónicas quede desprotegido. Instalar una mesa técnica nacional con expertos independientes para corregir los vacíos críticos creados por las decisiones recientes del Gobierno e implementar trazabilidad inmediata en la entrega de medicamentos y asignación de citas, evitando represamientos que ponen vidas en riesgo”, son otras de las propuestas.