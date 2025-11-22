Encuentran más de 400 criaderos de mosquitos en un barrio de Soledad: advierten riesgo de dengue

Una alarmante situación sanitaria fue confirmada por la Secretaría de Salud de Soledad, Atlántico, tras identificar más de 430 depósitos convertidos en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, en el barrio Los Cusules.

Durante una amplia jornada de Inspección, Vigilancia y Control, el equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) intervino un cerco de nueve manzanas, revisando 202 viviendas, de las cuales 12 presentaron infestación activa.

Detalles de lo encontrado por las autoridades de salud

Allí fueron hallados 430 recipientes aptos para la reproducción del mosquito, con 15 depósitos positivos para larvas.

Entre los criaderos encontrados se registraron 2 albercas, 6 tanques plásticos, 3 canecas, 1 botella, 3 floreros, 158 bebederos de mascotas y 348 depósitos inservibles, todos ellos con condiciones propicias para la proliferación del vector.

Aunque no se identificaron personas con síntomas activos durante la intervención, desde la segunda semana de octubre se han reportado siete habitantes con signos compatibles con Dengue, situación que aumenta la preocupación de las autoridades sanitarias.