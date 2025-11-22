FNA: ¿Puede cambiar el sistema de amortización si su crédito ya fue aprobado?

Si le prestan $90.000.000 millones a 8 años en el FNA: ¿De cuánto quedan las cuotas al mes? Fotos tomadas de Getty Images

La amortización es el proceso mediante el cual una persona devuelve el dinero recibido en préstamo siguiendo el plan acordado con la entidad financiera. Este esquema incluye tanto el capital como los intereses, y su cumplimiento asegura que el contrato continúe vigente sin generar riesgos legales para el deudor.

De esta forma, la velocidad con la que avanza la amortización depende del monto solicitado, la tasa de interés y el plazo escogido. Por ende, cuando el tiempo de pago es más largo, la reducción del capital suele ser más lenta.

Para adaptarse a diferentes necesidades, existen varios métodos de amortización, como el sistema lineal o constante, el creciente y el decreciente, cada uno con una forma particular de distribuir el pago entre capital e intereses.

Adicionalmente, es posible que los créditos se manejen en pesos o en UVR, una unidad que se ajusta diariamente con la inflación. En este último caso, el valor en pesos de las cuotas y del saldo pendiente cambia según la actualización diaria, lo que influye en la manera como evoluciona la deuda en el paso del tiempo.

¿Es posible cambiar el sistema de amortización después de aprobado o desembolsado el crédito?

Sí, es posible modificar el sistema de amortización, aunque todo depende del momento en que se encuentre el trámite.

Por ejemplo, si el crédito ya fue aprobado y la carta de oferta permanece vigente, el cambio puede solicitarse siempre que el proceso no haya avanzado a la etapa de avalúo. Adicionalmente, este ajuste solo se autoriza una vez y no implica incrementar el monto inicialmente ofertado.

Cuando el crédito ya fue desembolsado, también es viable solicitar la modificación ante el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), siempre y cuando se formalice el cambio y se presenten los documentos requeridos por la entidad.

Por otro lado, en el caso de operaciones de leasing habitacional, la solicitud igualmente puede realizarse después del desembolso, enviando la documentación a los canales institucionales establecidos o acercándose a un Punto de Atención para que el estudio correspondiente se desarrolle.

En cualquier escenario, la entidad financiera evaluará la viabilidad del ajuste y, si lo aprueba, procederá a legalizarlo siguiendo sus procedimientos internos y los tiempos definidos para este tipo de modificaciones.

¿Cómo funcionan los sistemas de amortización en pesos y en UVR?

Los sistemas de financiación en UVR permiten que las cuotas o abonos se expresen directamente en esta unidad, de modo que su valor final en pesos fluctúa según el comportamiento de la inflación.

En la modalidad de cuota constante en UVR, la cantidad de UVR por pagar permanece fija, pero su conversión diaria a pesos puede aumentar o disminuir. En el caso del abono constante a capital en UVR, cada mes se amortiza la misma cantidad de UVR, aunque la cuota en pesos cambie con frecuencia.

También existe la opción de cuota decreciente mensual en UVR, que reduce el pago cada mes y ajusta su valor en pesos una vez al año.

En contraposición, los sistemas en pesos brindan mayor estabilidad. La cuota constante mantiene el mismo valor durante toda la vida del crédito, mientras que el abono constante al capital fija una amortización idéntica cada mes, lo que hace que la cuota total disminuya progresivamente.