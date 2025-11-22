En Norte de Santander inauguran primer proyecto solar de Colombia con estándares internacionales

Norte de Santander

En Norte de Santander fue inaugurado el primer proyecto solar de Colombia, que cumple estándares internacionales y marca un hito en la transición energética del país.

Se trata de Pétalo del Norte I, el primer proyecto de Climate Fund Managers en América Latina y el de mayor potencia. Ubicado en La Esperanza, Norte de Santander, e implementado por Andina Solar, este parque solar cumple con los más altos estándares internacionales de gestión ambiental y social, consolidándose como un modelo de eficiencia, cooperación internacional y desarrollo territorial sostenible.

“Pétalo del Norte I es el resultado de una gestión coordinada que demuestra la madurez del ecosistema solar colombiano. Desde Andina Solar hemos articulado la inversión, el desarrollo y la construcción del proyecto, garantizando el cumplimiento de los tiempos previstos. Este logro confirma que la cooperación entre actores locales e internacionales puede traducirse en resultados concretos para la transición energética del país”, dio a conocer Diana Corzo, gerente de proyecto.

Con una capacidad instalada de 19,9 MW, Pétalo del Norte I genera más de 43 GWh de energía limpia al año, suficiente para más de 32 mil personas y la reducción de 13 mil toneladas de CO₂ anuales. Este aporte ayuda a diversificar la matriz energética nacional, históricamente dependiente de fuentes hídricas, aportando estabilidad y seguridad energética en zonas con alto potencial solar como el nororiente del país.

Este proyecto contó con una inversión cercana a los USD 20 millones.