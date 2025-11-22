Elecciones atípicas para elegir Gobernador en el Magdalena costarán $32.439 millones

Santa Marta

La realización de las elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador del Magdalena tendrá un costo de 32.440 millones de pesos, de acuerdo con la información entregada por la gerencia Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda, en respuesta a un derecho de Petición interpuesto por el abogado de la región.

Con la suma en relación se destinarán para la organización del debate que se realizará mañana 23 de noviembre de 2025.

“Para la adquisición de bienes y servicios necesarios destinados a la organización y realización de las elecciones para la Gobernación del Departamento del Magdalena”, dice uno de los apartes de la información conocida.

Entre los rubros principales están:

• Transporte y distribución del material electoral, desde los centros de acopio hasta los puestos de votación.

• Contratación del personal electoral, incluyendo jurados, coordinadores y equipos de apoyo.

• Montaje y funcionamiento de la logística electoral, como instalación de puestos, mesas, kits electorales y servicios técnicos.

• Esquemas de seguridad, que requieren coordinación con la Fuerza Pública para custodiar el traslado del material y mantener el orden durante la jornada.

Inconformidades en el costo

Muchas personas, expertos en temas electorales, manifestaron que se trata de una suma exorbitante para un evento de unas cuantas horas en una sola región del país que tiene tantos problemas en materia de salud, carreteras, entre otros.

Es válido decir que, el Consejo Nacional Electoral, en su más reciente comunicado, insistió en su compromiso con la transparencia y la imparcialidad, invitando a los partidos y movimientos a postular sus testigos electorales y a la ciudadanía a participar de manera libre e informada.

No obstante, el elevado costo de las elecciones —más de 32 mil millones de pesos— ha reavivado las críticas sobre las consecuencias administrativas y políticas de una nulidad que hoy se traduce en una “vendetta” institucional costosa para el erario y para los magdalenenses.

Finalmente, estas elecciones atípicas se realizarán para completar el periodo constitucional en curso, y su organización implica un despliegue similar al de una elección ordinaria, lo que explica el monto asignado.