Elecciones atípicas en Magdalena: Registraduría cuestiona la ausencia de los partidos en simulacros

El registrador Hernán Penagos cuestionó la falta de participación de las colectividades en los simulacros que la Registraduría realiza para verificar el funcionamiento del preconteo, la publicación de actas y el proceso de digitalización de resultados.

“Son 30 partidos en Colombia. Si va uno, no van dos… La semana pasada hicimos simulacros y no apareció ninguno”, afirmó.

La Registraduría ha venido realizando simulacros en distintas sedes del departamento para probar la transmisión de resultados desde mesas de votación y la operatividad tecnológica necesaria para el preconteo. Estos ejercicios buscan reducir errores y acelerar la publicación de actas el día de la votación.

Recuerde que este domingo 23 de noviembre, los habitantes del Magdalena, volverán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador, en una elección atípica convocada por la Registraduría Nacional, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Martínez por doble militancia.

Según información oficial de la Registraduría,1.094.215 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto: 548.402 mujeres y 545.813 hombres

¿Qué son estos simulacros?

Los simulacros electorales son ejercicios técnicos previos a la jornada de votación en los que se prueba la logística, la transmisión de datos, la carga de resultados y la publicación de actas.

Su objetivo es detectar fallos operativos y entrenar al personal electoral. La Registraduría ha realizado estas pruebas en varios procesos atípicos de noviembre.

Noticia en desarrollo...