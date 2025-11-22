Defensoría respaldó los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las disidencias de alias “Calarcá”

JUDICIAL

La Defensoría del Pueblo celebró los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las disidencias de alias “Calarcá”, durante el Ciclo VII de la Mesa de Diálogos de Paz, realizado en el municipio de San Vicente del Caguán. El diálogo entre las partes culminó con la aprobación de nueve acuerdos fundamentales para avanzar en la consolidación de la paz y la transformación territorial

Uno de los puntos más relevantes de la Mesa de Diálogos fue la no incorporación de menores de 18 años en las filas de grupos armados ilegales. La Defensoría calificó este anuncio como “positivo y esencial”, señalando que su cumplimiento permitirá demostrar la capacidad de los grupos irregulares para suspender este crimen.

Asimismo, reiteró que los canales humanitarios de la Defensoría continúan disponibles para apoyar la liberación de los menores que aún permanecen bajo el control de estas estructuras. Del mismo modo, la entidad destacó el compromiso del Estado con el fortalecimiento de los programas de protección dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

En materia electoral, la Defensoría destacó el acuerdo que garantiza el libre ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido, así como la posibilidad de que todas las candidaturas expongan sus programas ante la ciudadanía.

“La adopción de este compromiso responde a una recomendación de la Alerta Temprana Electoral N.° 013-25”, recordó la Defensoría, subrayando que el acuerdo implica abstenerse de intervenir en el proceso de forma directa o indirecta, evitar la violencia, las amenazas y el constreñimiento, y no restringir los contenidos programáticos de las campañas.

Otro aspecto valorado por la Defensoría fue la creación de una veeduría con participación de delegados comunitarios en las zonas donde tiene presencia las disidencias de alias “Calarcá”, como mecanismo para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia.

“Asimismo, valoramos que se contemple la participación de la comunidad internacional, los acompañantes de la mesa y las autoridades territoriales”, indicó la Defensoría. Sin embargo, la entidad advirtió que la participación ciudadana puede generar riesgos diferenciados según el territorio, por lo que invitó a la Mesa de Diálogos a adoptar medidas específicas para mitigarlos antes de la puesta en marcha de la veeduría.