Covipacífico modificó las fechas del cierre de la vía en Amagá; será a partir del 13 de enero

Amagá- Antioquia

La concesión Covipacifico modificó la fecha de cierre de la vía Amagá sector Las Areneras ante l a cantidad de voces de rechazo de los alcaldes, la comunidad y la misma gobernación de Antioquia , quienes manifestaron su inconformidad sobre la afectación a la movilidad y la economía del Suroeste de Antioquia en época de fin de año ante la cosecha cafetera y la temporada de navidad.

Ante esta situación, Civipacífico se reunió con los diferentes gremios de la subregión, los alcaldes y representantes de la gobernación para llegar a un consenso sobre lo que para la empresa encargada de la construcción de esa vía es un cierre necesario para la construcción del retorno exigido por la ANI en Las Areneras.

“Se revisaron de manera articulada diversos factores. Como resultado, se acordó que el cierre anunciado no procede y, por tanto, no se realizará este lunes 24 de noviembre. El inicio del cierre fue reprogramado para el 13 de enero de 2026, con una duración de 5 horas”, manifestó la empresa en un escueto comunicado.

Este cambio le da un respiro a la economía de la subregión, pero no una solución definitiva, ya que la intermitencia de la movilidad se extiende hasta finales del mes de noviembre. Sin embargo, esperan planes viales que ayuden a mitigar el impacto de lo que puede ocurrir con estos cierres, teniendo en cuenta que Sinifaná también tiene afectaciones.

El alcalde de Amagá, Wilser Molina, destacó otro logro en la reunión sostenida con la Concesión, y es la tarifa diferencial para las poblaciones de la cuenca del Sinifaná.

“La segunda noticia importante es que logramos que en la tarifa diferencial para los municipios de la cuenca del Sirifana, Titribí, Fredonia, Venecia y Amagá, una reducción del cincuenta por ciento de la tarifa vigente y entrará seguramente a regir a partir del dos de diciembre, como estaba anunciado”.

El mandatario destacó el trabajo mancomunado de los alcaldes, la población y la gobernación de Antioquia a través del secretario de Infraestructura Horacio Gallón.