ANT celebró que finca La América quedara en manos de campesinos luego del fallo de la Corte

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ganó una delicada batalla jurídica que garantiza que la finca La América, ubicada en Chimichagua (Cesar) y considerada uno de los antiguos bastiones del paramilitarismo, quede definitivamente en manos del campesinado. Hugues Manuel Fuentes conocido como “Comandante Barbie” no pudo quitarle la finca a las víctimas de la región.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, la cual protegió los derechos de los centenares de campesinos a quienes, hace un año, la ANT les adjudicó y entregó un total de 1.453 hectáreas para uso agrícola en el marco de la Reforma Agraria.

En este caso, la justicia le negó las pretensiones a Hugues Manuel Fuentes, alias “comandante Barbie”, quien tiene interés en el predio. Se trata de un ganadero que estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico y quien tiene una condena en contra por concierto para delinquir por promover grupos armados.

El fallo revocó la decisión de un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, de agosto pasado, que había declarado ilegal la recuperación del predio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad con la cual la ANT firmó un acuerdo jurídico para entregar La América a más de 600 campesinos.

Con esta sentencia, la Corte confirma la validez de la actuación de la ANT y la UARIV, dejando en firme la transferencia del terreno y protegiendo la destinación social acordada a los campesinos. Además, la decisión permite que los recursos de su venta (más de $16.000 millones) sean destinados a la reparación de las víctimas del conflicto.

“Ganamos en la Corte Suprema el caso de las Américas. Justicia para el campesinado de la región”, anunció el director de la ANT, Felipe Harman. A su turno, el presidente Gustavo Petro agregó en su cuenta de X, antes Twitter, lo siguiente: “Bien por la Corte Suprema, ganamos la tierra del narco Barbie para el campesinado”.

El predio La América había sido adquirido por la ANT en enero de 2025 bajo los mecanismos legales del Plan Nacional de Desarrollo. La sentencia establece que la operación se ejecutó conforme a la normativa vigente en el momento de la compra y que el magistrado de del Tribunal no tenía competencia para anular el negocio jurídico ni su registro. De hecho, la Corte concluyó que el togado incurrió en una violación al debido proceso.

Con esta decisión, la Corte Suprema ratifica que:

1.La adquisición del predio fue legal, válida y ajustada al marco normativo.

2.La entrega anticipada a las organizaciones campesinas se mantiene firme y continúa su proceso dentro de la Reforma Agraria.

3.Los bienes vinculados a estructuras criminales pueden convertirse en tierra productiva y motor de desarrollo rural cuando se actúa dentro de la ley.