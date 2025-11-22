Cayeron tres ladrones tras robar $16 millones en efectivo en el centro de Ibagué

Ibagué

Tras cometer un hurto en un establecimiento dedicado a la venta de insumos agrícolas, y mientras se alzaban con un botín de $16 millones en efectivo, fueron capturados tres hombres en el centro de Ibagué.

Ruidos sospechosos detectados en el techo del establecimiento comercial a través del sistema de monitoreo, alertaron al supervisor de la empresa, quien avisó a la Policía Metropolitana de Ibagué de inmediato.Personal de la institución inició la verificación de la zona.

“Los uniformados interceptaron a tres sujetos que salían de un parqueadero colindante con el establecimiento afectado. Tras identificarlos y realizarles un registro a personas y solicitud de antecedentes, los policías hallaron en el interior del parqueadero un saco de tela que los implicados habrían dejado abandonado. Al inspeccionar el contenido, se encontró una suma de $16 millones en efectivo, presuntamente sustraídos del establecimiento”, detalló el teniente coronel Neider Zapata, subcomandante de la Policía Metropolitana.

Los uniformados tomaron contacto con el propietario del negocio, quien manifestó su intención de instaurar la denuncia formal en contra de los tres capturados.

Luego, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

”Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y continuaremos fortaleciendo las acciones de vigilancia y control para prevenir los delitos que afectan la tranquilidad de los ibaguereños”, concluyó el teniente coronel Zapata.