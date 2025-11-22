Autoridades intensifican operativos contra los ‘piques ilegales’ en Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué y la Policía Metropolitana adelantaron un operativo preventivo en la avenida hacia el aeropuerto Perales para frenar los ‘piques ilegales’ que suelen realizarse en este corredor.

Durante el procedimiento se impusieron 24 comparendos por diferentes infracciones, en su mayoría a motociclistas por falta de prenda reflectiva y por no cumplir con los elementos de seguridad exigidos.

“Fueron inmovilizados ocho vehículos, los cuales fueron trasladados a los parqueaderos autorizados”, indicó José Antonio Pineda, comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito de Ibagué.

En los puestos de control se realizaron registros a personas, consultas de antecedentes y verificación de vehículos y motocicletas.

“No más esa bellaquería de gente andando como loca en motos, exponiendo su vida y, lo más grave, la vida de los ibaguereños. Vamos a seguir atacando este flagelo porque no lo vamos a permitir”, añadió Francisco Espín, secretario de Gobierno.

El funcionario, a su vez, reveló que tienen identificados por lo menos cinco puntos de esta vía en los que se concentran los conductores que acuden a participar en los piques ilegales, y donde focalizarán esfuerzos a partir de ahora.