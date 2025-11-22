Asociaciones cacaoteras del Huila brillan en el Cacao de Oro 2025 y lideran la calidad nacional

Neiva

El departamento del Huila volvió a destacarse en el escenario nacional tras obtener el primer puesto en el concurso Cacao de Oro 2025, realizado en Santa Marta. La Asociación de Productores de Cacao de Villavieja, APROCAVILLA, logró imponerse entre 95 muestras por las sobresalientes características de su cacao fino de aroma.

El grano ganador, identificado con el código Col 25-528, sobresalió por su equilibrioorganoléptico, su acidez frutal y notas complementarias de nuez, frutas frescas y especias. Estos atributos reflejan el trabajo técnico realizado en Villavieja en renovación de cultivos, procesos de beneficio y mejoramiento genético.

Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Agricultura y Minería del Huila, destacó la labor de las asociaciones. “Este logro es fruto del esfuerzo y la dedicación de nuestras familias cacaocultoras. Tres organizaciones huilenses estuvieron entre las diez mejores del país, un motivo de orgullo”, señaló.

APROCAVILLA recibió premios como asesorías técnicas, herramientas agrícolas y tiquetes para la feria Chocoa 2026 en Ámsterdam, reafirmando su proyección internacional. Con este triunfo, el Huila consolida su liderazgo en cacao fino y fortalece un sector que crece con sostenibilidad y reconocimiento global.