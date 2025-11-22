Alerta en el Huila por siete especies invasoras que amenazan la biodiversidad local

Entre las plantas invasoras se destacan el Ojo de Poeta, el Tulipán Africano. Foto CAM.

Neiva

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena encendió las alarmas frente a la presencia y expansión de siete especies exóticas invasoras en el Huila. Aunque muchas parecen inofensivas o atractivas, están alterando ecosistemas, afectando la economía local y desplazando a especies propias de la región.

Paula Sánchez Castañeda, profesional de la CAM, explicó que estas especies poseen una alta capacidad de propagación y una agresiva competencia por recursos. “están modificando los hábitats naturales y afectando nuestras dinámicas ecológicas”, señaló al advertir que también pueden generar impactos económicos y sanitarios.

Entre las plantas invasoras se destacan el Ojo de Poeta, el Tulipán Africano, el Neem y el Algodoncillo, todas de rápido crecimiento y con efectos nocivos para la vegetación nativa. A ellas se suman el Caracol Africano, el Pez Basa y la Trucha Arcoíris, especies de fauna que alteran cadenas tróficas y transmiten patógenos.

La CAM record que está prohibido propagar o comercializar estas especies en el departamento. Las autoridades recomendaron reportarlas mediante canales oficiales o plataformas como Naturalist. “Proteger la biodiversidad es una tarea de todos”, concluyó Sánchez, al insistir en prevenir su expansión.