Alarma en Ibagué por casos de violencia contra la mujer: 27 en menos de una semana

Ibagué

Preocupada se mostró la secretaria de la Mujer del Tolima, Sandra Mahecha, por la gran cantidad de casos de maltrato contra las mujeres registrados en menos de una semana en Ibagué. Con corte a la mañana del viernes 21 de noviembre, tenían reporte de 27 casos, lo que encendió las alarmas en la ciudad.

“Tengo dolor en el corazón de saber que Ibagué es una ciudad violenta. No debería haber ni un solo caso de maltrato contra las mujeres y en esta semana tenemos 27 casos, sin contar el de anoche”, manifestó la funcionaria.

La secretaria también se refirió al homicidio de Leidy Rodríguez, una joven atacada con arma de fuego dentro de una vivienda en el barrio Álamos de Ibagué la noche del pasado jueves. Sin embargo, aún se desconoce si el caso podría corresponder a un feminicidio.

“Nosotros tendemos a normalizar, a decir: eso pasa porque él es buen papá, mi esposo me pega, pero es buen hijo con la mamá… pero a mí sí es el tipo de cariño que me está dando”, expresó Mahecha.

Una problemática que azota a la ciudad

Días atrás, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial también advirtió sobre el incremento de casos de violencia contra la mujer en Ibagué. Señaló que, en la capital del Tolima, actualmente existen 8.900 medidas de protección vigentes para víctimas de agresiones.

“Entre 2024 y lo que va de 2025 se han reportado 2.264 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres solo en Ibagué. De estos, solo la Comisaría Segunda de Familia registró 758 casos de alto riesgo, y en este momento tenemos 6.300 medidas de protección activas”, indicó la magistrada Magda Acosta Walteros, presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.

Para la presidenta de la Comisión, esto representa un aumento considerable en la región: “El último reporte que tenemos de 2025 nos muestra un crecimiento importante de las medidas de protección, llegando a 8.900 solo en Ibagué”, enfatizó.