Aipe Avanza con Gestión, Transparencia y Compromiso Institucional

Neiva

La entidad de orden nacional, gestiones recursos económicos, para beneficiar a cientos de familia del área urbana y rural de esta localidad, con contribuciones que fortalecen la educación, la calidad de vida y la sostenibilidad del territorio ubicado al norte de la capital huilense.

Los bienes entregados, fruto del trabajo articulado entre la Administración Municipal y la ANH, representan beneficios directos y significativos para la comunidad:200 estufas ecoeficientes, destinadas a mejorar la salud, seguridad y bienestar de las familias especialmente de la zona rural, promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente y reduciendo la exposición al humo y a la contaminación.

El mandatario local Luis Angel Ramirez Vargas, comento que “cerca de 1.000 pupitres nuevos, que garantizan espacios educativos más dignos, cómodos y adecuados para los procesos pedagógicos nuestros niños, niñas y jóvenes. 1.500 kits escolares, que fortalecen el proceso formativo de nuestros estudiantes y alivian la economía de los hogares aipunos, impulsando el acceso a herramientas básicas que motiven el aprendizaje”.

Cada uno de estos aportes refleja un compromiso conjunto por fortalecer la educación, impulsar la sostenibilidad y generar oportunidades reales para todas las familias del municipio. La Administración Municipal extiende un agradecimiento institucional a la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH por su disposición, confianza y por trabajar de manera articulada con Aipe en la construcción de un futuro más próspero, justo y equitativo.