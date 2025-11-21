Se registró un doble homicidio en el municipio de Guamo, Tolima

Tolima

En la tarde de este viernes 21 de noviembre, la tranquilidad del municipio del Guamo, Tolima, se vio alterada por un doble homicidio, cuyas víctimas fueron dos hombres hallados dentro de una camioneta.

El hecho ocurrió en la vereda Samán, a orillas del canal conocido como Cucuana. En el lugar fue ubicada una camioneta Dodge Journey, de placas RCN-316, dentro de la cual fueron hallados los cuerpos de las dos personas con heridas que serían producto de arma de fuego.

La comunidad, al notar el vehículo estacionado a un costado de la vía, dio aviso inmediato a las autoridades. Uniformados de la Policía Nacional y funcionarios del CTI de la Fiscalía acudieron al sitio para acordonar el área y adelantar los actos urgentes.

De manera preliminar, se conoció que las víctimas residirían en el vecino municipio de El Espinal, aunque sus identidades y los móviles del crimen aún están por confirmarse oficialmente.

Este nuevo hecho de violencia se suma a la creciente ola de homicidios y ataques armados que enfrenta El Espinal, situación que empieza a extenderse hacia el vecino municipio del Guamo.