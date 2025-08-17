SOMBRAS, el restaurante donde la oscuridad invita a agudizar todos los sentidos, excepto la vista
SOMBRAS, el restaurante donde la oscuridad invita a agudizar todos los sentidos, excepto la vista
06:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Ubicado en Campo Dei Fiori, en Usaquén, el grupo Seratta abrió las puertas de esta experiencia sensorial única, donde los comensales comen a ciegas y son atendidos por meseros invidentes.
“Queremos mostrarle a los comensales el mundo de una persona ciega, un invidente feliz y agradecido. La experiencia es única porque los sentidos se agudizan, es como una introspección. El sonido representa el 70 % de la presencia en el restaurante”, explica Jairo Palacios, gerente general del grupo Seratta.
Diferentes sabores, texturas, sonidos y la oscuridad total son los protagonistas de ‘Sombras’. Además de ofrecer una experiencia sensorial, el restaurante promueve la inclusión. Jairo Palacios aclara que no se trata de generar lástima o curiosidad, sino de transmitir un mensaje claro, que la ceguera no es un límite.
Además, Teniendo en cuenta que en Colombia hay más de cuatro millones de personas con discapacidad visual y que el 87 % no cuenta con empleo formal, esta estrategia esta acompañada por una creación de Jairo Palacios y su equipo, Blinkedin, una plataforma similar a LinKedln pensada especialmente para personas ciegas.