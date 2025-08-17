SOMBRAS, el restaurante donde la oscuridad invita a agudizar todos los sentidos, excepto la vista

Ubicado en Campo Dei Fiori, en Usaquén, el grupo Seratta abrió las puertas de esta experiencia sensorial única, donde los comensales comen a ciegas y son atendidos por meseros invidentes.

“Queremos mostrarle a los comensales el mundo de una persona ciega, un invidente feliz y agradecido. La experiencia es única porque los sentidos se agudizan, es como una introspección. El sonido representa el 70 % de la presencia en el restaurante”, explica Jairo Palacios, gerente general del grupo Seratta.

Diferentes sabores, texturas, sonidos y la oscuridad total son los protagonistas de ‘Sombras’. Además de ofrecer una experiencia sensorial, el restaurante promueve la inclusión. Jairo Palacios aclara que no se trata de generar lástima o curiosidad, sino de transmitir un mensaje claro, que la ceguera no es un límite.

Además, Teniendo en cuenta que en Colombia hay más de cuatro millones de personas con discapacidad visual y que el 87 % no cuenta con empleo formal, esta estrategia esta acompañada por una creación de Jairo Palacios y su equipo, Blinkedin, una plataforma similar a LinKedln pensada especialmente para personas ciegas.