¿Qué pasó con el caballo que se desplomó en plena vía pública del municipio de Quimbaya, Quindío?

Armenia

No hay derecho en el municipio de Quimbaya en el Quindío un caballo carretillero se desplomó en vía pública debido al sobrepesos que cargaba y que era de edad avanzada, la policía de carabinero atendió el equino.

El hecho se presentó el pasado martes 18 de noviembre en el municipio luz del Quindío donde ciudadanos grabaron el momento en el que el caballo se desploma en plena vía ante la mirada de las personas que transitaban por el sector.

Cabe recordar que Quimbaya es el municipio que aún no ha realizado la sustitución de vehículos de tracción animal y por eso los voceros de organizaciones animalistas llamaron la atención de la alcaldía para que agilice el proceso.

Diana Rodríguez de la fundación animalista Eco Huellas indicó “Es vergonzoso, es inhumano, es indecente que nosotros sigamos viendo estas escenas del municipio de Quimbaya. En menos de 1 año son más de tres caballos que se han caído y se desploman por el peso. Este caballo, precisamente se cayó la semana más pasada. Hoy vuelve y le pasa.

¿Qué sucede en Quimbaya?

Alcalde de Quimbaya, sé que los animalistas no somos de sus afectos. Sin embargo, hoy le pedimos, le suplicamos, le imploramos que haga la sustitución de vehículos de tracción animal en su municipio, lo hizo Circasia, lo hizo Calarcá, lo ha hecho Montenegro, lo hizo Tebaida, lo hizo Armenia, Quimbaya es el único municipio, sino es que uno de los últimos municipios que falta por la sustitución y es el que más evidencias y más imágenes de esta muestra. De verdad que es vergonzoso y es doloroso que un caballo se desplome por segunda vez en 15 días por el abuso de un carretillero.

Por favor, municipio de Quimbaya, veedurías, animalistas, hagan un esfuerzo enorme allí para presionar y que la sustitución no se haga por partes. Si lo pudieron hacer otros municipios, ¿por qué no lo puede hacer la alcaldía de Quimbaya?

Es vergonzoso que ahora en este tiempo que vienen turistas que están visitando el municipio que se llena de faroles, también se llena de maltrato animal en sus calles. De verdad, este es un llamado para usted, señor alcalde de Quimbaya. Por favor, por favor, haga ya la sustitución.

Intervención de la Policía ambiental y de carabineros del Quindío

El intendente jefe, Wilson Arias grupo de protección ambiental de la Policía señaló “En atención a denuncias realizadas a través de las redes sociales en el municipio de Quimbaya, donde un semoviente quino de tracción animal se desploma en dos ocasiones, la Policía Nacional atiende el requerimiento de manera oportuna con la alcaldía municipal y sus médicos veterinarios a fin de verificar la situación del equino, el cual presenta unas lesiones o laceraciones en sus partes posteriores y su cruceta.

El animal, según la ley 2455 es aprendido de manera inmediata y es llevado a un sitio para su atención y valoración destinado por la alcaldía municipal. La policía nacional invita a denunciar cualquier hecho cometido en contra de nuestros seres queridos a través de la línea 123. Policía Nacional.

Hasta el momento desde la alcaldía de Quimbaya no se han pronunciado sobre este caso de maltrato animal y tampoco sobre cómo va el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal.