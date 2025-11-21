Justicia

Procuraduría exige cumplimiento inmediato del fallo que anuló elección del rector de la Nacional

Se anunció un seguimiento técnico y permanente al proceso de transición institucional y a la adopción de las medidas correctivas ordenadas por el Consejo de Estado.

La Procuraduría solicitó formalmente a la Universidad Nacional y al Ministerio de Educación para que cumplan de manera inmediata, transparente y verificable el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló la elección del rector Leopoldo Múnera por violación de la norma superior y falta de competencia del órgano elector.

De acuerdo con la decisión judicial, el Consejo Superior Universitario (CSU) excedió sus funciones, desconoció los límites del artículo 41 del CPACA y vulneró el debido proceso al intervenir sobre un acto electoral ya concluido, quebrantando la presunción de legalidad de la designación previa de José Ismael Peña.

En ese sentido, la Procuraduría anunció un seguimiento técnico y permanente al proceso de transición institucional y a la adopción de las medidas correctivas ordenadas por el Consejo de Estado.

El ente de control también vigilará que se evalúen, cuando haya lugar, posibles medidas de responsabilidad y repetición frente a decisiones adoptadas por fuera del marco jurídico.

Finalmente, la Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública enfatizó que el fallo envía un mensaje contundente a los órganos directivos de todas las instituciones de educación superior del país.

“Los procesos electorales no pueden reabrirse, modificarse ni corregirse una vez culminados y expresada la voluntad del elector. Cualquier intento por hacerlo es ilegal y genera consecuencias”, indica la Procuraduría.

