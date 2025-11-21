Presidente Petro tendrá que retractarse por acusaciones contra exgerente de Coosalud, Jaime González

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro retractarse públicamente de afirmaciones realizadas contra el exgerente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño.

El fallo de segunda instancia, revoca la decisión del juzgado 24 Administrativo de Bogotá, que había declarado improcedente la tutela. Y, ampara los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el debido proceso de González Montaño.

Según la tutela, el 15 de julio de 2025, durante una alocución, el Presidente Petro Urrego, afirmó: “se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena que es una cooperativa de verdad sus dueños que tenemos que hacer algo pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana Y a ver acuérdenme el hermano también o primo del expresidente Santos”.

Además, en publicaciones en redes sociales, el primer mandatario tildó de “bandido” al exgerente de Coosalud y lo relaciono con la supuesta pérdida de más de 200.000 millones de pesos de recursos de la salud.

Las 18 IPS que recibieron dineros de Coosalud antes de ser intervenida por mi gobierno, y que condujeron dineros al exterior a través de la empresa Vernum, y cuyo gerente recibió préstamos del Banco Sudaméris, con fianza de más de 220.000 millones de los recursos públicos,… https://t.co/fw1i6Fz32j — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 3, 2025

Dice la decisión judicial, “ORDÉNASE al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas al accionante por las declaraciones rendidas”.

Y agrega: “ORDÉNASE al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que se ABSTENGA de emitir mensajes o manifestaciones públicas contra el señor Jaime Miguel González Montaño, por cualquier medio del que sea titular él o la Presidencia de la República, así como publicar contenidos que vulneren sus derechos fundamentales”.

“Le ganamos a Gustavo Petro. La justicia lo obliga a retractarse por las mentiras contra el gerente de Coosalud. Usaron falsedades para destruir el sistema de salud y perseguir inocentes. Hoy queda demostrado: todo fue un montaje político”, así reaccionó Julián Quintana, apoderado del exgerente de la EPS.