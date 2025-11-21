Neiva abre centro de detención transitoria para 500 detenidos

La capacidad es para 500 detenidos , en la actualidad hay 270

Neiva

El nuevo Centro de Detención Transitorio, sustituye las antiguas “bodegas de Alpina” que tenía capacidad para 90 personas privadas de la libertad, llegó a alojar más de 200. El hacinamiento producía fallas sanitarias, tensión interna y riesgos de fuga. También motivó llamados formales de la justicia para adecuar el servicio.

La estructura está diseñada con celdas reforzadas y monitoreo continuo por cámaras. Incluye patio de sol, sala de audiencias y una planta administrativa que antes no existía. Más de 50 uniformados brindan vigilancia permanente. Y los procesos judiciales se realizan sin traslados innecesarios.

La Administración Municipal afirma que esta entrega hace parte de un plan más amplio de seguridad. Destaca la coordinación con Policía, Fiscalía y jueces de control de garantías. Con esta infraestructura, Neiva se ajusta a exigencias nacionales sobre custodia transitoria.

El nuevo centro garantiza el cumplimiento de derechos fundamentales de la población detenida, y del cuerpo policial que custodia las instalaciones, además de los familiares. Ofrece espacios ventilados, acceso a luz natural y áreas que cumplen los estándares exigidos por la normatividad nacional. Y asegura procedimientos de custodia más controlados y verificables por las autoridades.