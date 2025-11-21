MinSalud: Corte incluyó denuncias contra EPS para realizar seguimiento constitucional

El ministerio de salud dio conocer que la corte constitucional ordenó incorporar al seguimiento constitucional, las denuncias que presentó, relacionadas con presuntas irregularidades en la Nueva EPS, los reportes sobre cobros de servicios médicos de personas fallecidas en diversas EPS, y la denuncia por sobreprecios de medicamentos por encima del precio máximo autorizado por el Estado.

Asimismo, señalan que el auto proferido por el alto tribunal, también dispuso que esta información fuera remitida a la Fiscalía General de la Nación para su consideración dentro de las investigaciones que se adelantan.

“La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 dejó claro que estas denuncias harán parte del monitoreo constitucional del sistema de salud”, indica el ministerio.

Por otro lado, advierte que dichas denuncias cuentan con sustento suficiente para continuar su indagación, y además, ante este pronunciamiento se evidencia la necesidad de que el país refuerce la vigilancia sobre quienes están administrando los recursos públicos del sistema de salud, o que avance hacia modelos que aseguren que el dinero llegue de manera directa y oportuna a hospitales y clínicas, evitando intermediaciones.

“El modelo actual de intermediación no puede seguir operando sin controles robustos”, agregan.

Finalmente se comprometieron a entregar toda la información que se requiera para aportar a la investigación.