Llegó al país el confeso asesino del padre Darío Valencia, el capturado llegó procedente de Francia

Migración Colombia confirmó la entrega a las autoridades nacionales del hombre señalado de asesinar al sacerdote Darío Valencia Uribe, se trata de Julian Eduardo Cifuentes, quien aceptó haber asesinado al religioso caldense por robarle su vehículo, el cual fue encontrado en un parqueadero del municipio de Viterbo, en Caldas.

El individuo, que era buscado por la Fiscalía General de la Nación, el Gaula y la Interpol, fue extraditado desde Francia y llegó el jueves (20 de noviembre de 2025) al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

En el puerto aéreo fue recibido por oficiales de Migración Colombia, quienes posteriormente lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

Datos del caso

El 25 de abril de 2024, el sacerdote Darío Valencia Uribe, de 59 años, fue asesinado por una persona cercana a él, quien más tarde confesó su autoría.

Tras el homicidio, el sospechoso huyó a Francia el fin de semana siguiente. Fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París gracias a una circular azul de Interpol.

El proceso de extradición se prolongó por más de un año y medio, impidiendo el avance judicial en Colombia.

Detalles del proceso de recepción en Colombia

Gloria Arriero, Directora General de Migración Colombia, destacó que el procedimiento de recepción se llevó a cabo siguiendo el protocolo establecido.

“Desde Migración Colombia hemos actuado en coordinación permanente con las autoridades francesas e Interpol para garantizar que esta persona fuera entregada de manera segura y conforme a todos los estándares legales. Nuestro equipo verificó plenamente su identidad, ejecutó los controles migratorios correspondientes y aseguró el traslado inmediato a las autoridades colombianas”, dijo la funcionaria.

El proceso judicial en Colombia

Lo que sigue en materia penal es que Cifuentes sea presentado ante un juez de control de garantías para que se legalice su captura y se le impute estos delitos.

Cifuentes será judicializado en Colombia por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas.