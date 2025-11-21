Inicia plan de choque en El Espinal para frenar ola de inseguridad

Tolima

A partir de este viernes 21 de noviembre se implementará el ´Plan 30 de Seguridad en El Espinal´, el cual busca frenar la escalada de inseguridad que afronta esta población en las últimas semanas. Tras una leve disminución de los delitos en comparación con el 2024, este municipio del Tolima sufrió un recrudecimiento de la violencia en la recta final del presente año.

El secretario General y de Gobierno, Carlos Alberto Barrero Prada, indicó que desde las 8:00 de la noche, en el Parque Mitológico, será el lanzamiento de este plan de choque que contempla 30 días continuos de operativos con un mayor despliegue de la Fuerza Pública del acostumbrado.

“Iniciamos una gran apuesta con la cual esperamos llegar a todos los rincones de El Espinal con la Fuerza Pública, presencia masiva del Ejército, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la administración municipal, que concurrirá con todas las dependencias para trabajar el componente de promoción y prevención”, comentó.

La implementación de este plan se acordó en el consejo extraordinario de seguridad que presidieron la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, junto al alcalde Wilson Gutiérrez Montaña.

“Si bien es cierto, yéndonos a las estadísticas, el indicador de homicidio es inferior al de años anteriores, de todas maneras, las noticias por medio de las redes lógicamente disparan la sensibilidad de las personas”, explicó el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra.