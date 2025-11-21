Festival Internacional Ni con el Pétalo de una Rosa: Alejandra Borrero presenta la programación

Cada 25 de noviembre, se celebra en el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día se ha convertido en un gran espacio para reflexionar sobre esta problemática social que cada año cobra la vida de miles de mujeres en todo el mundo.

A propósito de esta celebración, hace 10 años, comenzó un importante proyecto artístico, cultural y social con el que se buscó ampliar la conversación sobre este tema.

Se trata del Festival Internacional Ni con el Pétalo de una Rosa, una campaña que se logró tras 17 años de trabajo artístico y pedagógico que ha buscado transformar la violencia contra las mujeres, mientras se promueven espacios transformadores y reflexivos que generen conciencia, respeto y empoderamiento.

Alejandra Borrero, actriz, gestora cultural y líder del Festival, estuvo en los micrófonos de Caracol Radio hablando sobre la programación y organización de este festival que cumple 10 años desde su fundación.

Programación del Festival Ni con el Pétalo de una Rosa

El festival empezará con el monólogo de la periodista y escritora Mariángela Urbina. Su obra, llamada Romancero Posfeminista, explora con agudeza las relaciones humanas, el deseo y la intimidad. Será una función única y será el 24 de noviembre a las 8:00 PM.

Sigue con una variedad de obras entre las que están:

Soundpainting Improvisual

Las Bartenders, El musical

El club del dragma (Improvisación)

Érase una Mujer X (Stand-up comedy)

Gato por liebre (Monólogo)

Alas bajo la piel (Teatro)

Un evento especial será la presentación del pódcast Menopáusicas ¡y qué! con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper. La función especial será el 30 de noviembre a las 5:00 PM.

Además, dentro de su programación, habrá una exposición especial llamada Exposición de Muñecas, una muestra que utiliza el objeto artístico para la reflexión social y la memoria histórica. Finalmente, se cerrará con una toma artística de la ciudad con LA CICLOVÍA: la Mancha Roja.

¿Cuándo es el Festival y dónde conseguir boletas?

El festival irá del 24 de noviembre al domingo 30 de noviembre. Para conseguir boletas, puede dirigirse a la página del Festival o en Atrápalo:

https://www.casaeborrero.com/niconelpetalodeunarosa