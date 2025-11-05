Alejandra Borrero presentará un monólogo y una charla en la Cooperación Española, en Cartagena

Cartagena

La reconocida actriz colombiana Alejandra Borrero se presentará en el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) en Cartagena de Indias este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre a las 5:30 p.m. En la primera fecha, la artista interpretará el monólogo “Victoria” y al día siguiente, ofrecerá la charla “Rompiendo imaginarios”. La entrada será libre hasta completar aforo.

Estas jornadas forman parte de la gira nacional del décimo Festival Internacional Ni con el Pétalo de una Rosa, que esta edición se realiza bajo el lema “De cada una, de todas”. Organizado por Casa E Borrero, este festival aporta, desde el arte, a la construcción de un mundo libre de violencia contra las mujeres. Las funciones en Cartagena cuentan con el apoyo del CFCE.

Miércoles 5 de noviembre - 5:30 p.m.

Se presentará el monólogo “Victoria”, interpretado por la actriz Alejandra Borrero y el músico Camilo Carvajal De La Riviera. Esta obra, a partir de una historia de vida, busca sensibilizar al público sobre la violencia de género.Después de la presentación, se realizará en la Plaza de Santo Domingo la acción de calle “El poder de la palabra”.

Será una actividad participativa donde los asistentes se convierten en protagonistas. Se dispondrán camisetas blancas como lienzos abiertos para la expresión. Cada persona podrá intervenir una camiseta utilizando sellos con palabras significativas, eligiendo aquellas que mejor representen los pensamientos, emociones o mensajes que desean compartir.

Jueves 6 de noviembre - 5:30 p.m.

En la charla “Rompiendo imaginarios”, Alejandra Borrero abordará, desde una perspectiva feminista, los imaginarios instalados en nuestros comportamientos cotidianos y que validamos sin tener en cuenta las consecuencias. Esta charla resalta la importancia de la eliminación de la violencia contra las mujeres como un paso obligatorio para la construcción de la paz en Colombia.