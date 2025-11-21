Fenalco en el Tolima realizó la Noche de los Mejores 2025

Ibagué

El pasado jueves 20 de noviembre se cumplió en Ibagué la Noche de los Mejores, un evento organizado por Fenalco en el Tolima que exalta cada año a los comerciantes que se han destacado y que siguen trabajando por el desarrollo económico de la región.

En diálogo con Caracol Radio, Daniel Orjuela, director de la seccional de Fenalco en el Tolima, contó detalles de la ceremonia que se realizó en el Panóptico de Ibagué.

“Fue un ceremonia de reconocimiento a los mejores, son tres categorías, Mérito Cívico por el impacto social, Comerciante Distinguido por actividad comercial y el Mercurio de Oro”, dijo Daniel Orjuela, director de Fenalco en el Tolima.

El Mérito Cívico fue para el profesor, Jorge Luis Bernal, por su aporte al deporte en la región y el apoyo a un comedor comunitario por más de 10 años, un aporte social a los más necesitados de la ciudad. En esta misma categoría fue destacado el colegio San Bonifacio de las Lanzas y el proyecto Carlo Acutis.

En el Comerciante Distinguido fueron exaltados María Nesly Franco por su trabajo de vida en la empresa Clorquimicos y Santiago Romero de la empresa León Graficas.

“El Mercurio de Oro fue para Edgar Sierra de Dsierra con sus marcas y más de 1.800 colaboradores ejerciendo un impacto muy grande para el departamento y para el país”, afirmó el director de Fenalco Tolima.

Finalmente, aseguró que “Dentro de las apuestas que tiene Fenalco está el fortalecer el sector turismo en un trabajo con la Secretaría de Cultura del Tolima, esto trae desarrollo para el sector comercio, el transporte, gastronómico y hotelero. Esto nos permite articuladamente a hacer un ejercicio que nos permita seguir mejorando”.