Cartagena

Falleció beisbolista de Bocachica tras accidente en una embarcación

El reconocido deportista apodado ‘El Tigre’, permaneció varios días en cuidados intensivos pero no pudo reponerse de las lesiones

Colprensa

Hernán De Ávila Fernández, conocido como ‘el Tigre’, era un reconocido lanzador oriundo de Bocachica, zona insular de Cartagena. En las últimas horas falleció luego de luchar por su vida en la UCI del hospital Bocagrande.

Lo que se pudo establecer sobre su deceso, es que el deportista se dirigía hacia su natal en una embarcación y por la fuerte brisa, terminó cayendo hasta las aguas sufriendo contusiones con el motor de la lancha. Por varios días estuvo recluido en el centro asistencial, sin embargo, su estado se fue complicando hasta desencadenar en su muerte.

La noticia causó consternación en la isla de Tierrabomba, donde ‘El Tigre’ era ampliamente conocido por sus logros a nivel deportivo.

