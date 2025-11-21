Entidades financieras y gremios digitales se unen a la Semana de la Seguridad: ¿qué finalidad tiene?

En Colombia, el crecimiento acelerado del comercio electrónico, los pagos digitales y el uso de billeteras virtuales ha impulsado la inclusión financiera dentro del país. Si bien esto ha representado una gran evolución sobre como se maneja el dinero hoy en día, este avance también ha incrementado las modalidades de fraude.

Es por ello que, desde el 26 de noviembre, hasta el 29 del mismo mes, se llevará a cabo la Semana de la Seguridad, la cual tiene como objetivo promover buenas prácticas en la prevención de fraudes y estafas asociado al uso de productos y servicios financieros. A su vez, se busca fortalecer la cultura de protección de la información y reducir el impacto del delito financiero.

Le recomendamos: Pagos digitales con Bre-B: ¿qué pasa con Nequi si usa su número de celular como llave?

Asimismo, lo que se busca con esta campaña, más allá de solo enseñar, es presentar las herramientas que pueden poner en práctica, tanto empresas y entidades, como usuarios y clientes. Estas son algunas ayudas:

Orientaciones: reconocer y prevenir la suplantación de identidad y el robo de información personal y financiera, identificando las prácticas más comunes utilizadas por los delincuentes para robar datos personales.

reconocer y prevenir la suplantación de identidad y el robo de información personal y financiera, identificando las prácticas más comunes utilizadas por los delincuentes para robar datos personales. Señales de alerta: detectar llamadas, correos electrónicos o mensajes falsos que utilizan el nombre de bancos o empresas reconocidas para obtener información confidencial o instalar software malicioso.

detectar llamadas, correos electrónicos o mensajes falsos que utilizan el nombre de bancos o empresas reconocidas para obtener información confidencial o instalar software malicioso. Recomendaciones: realizar de forma segura operaciones con tarjetas, transferencias y compras en línea: verificar la legitimidad de los sitios web, gestionar adecuadamente claves y códigos, y activar notificaciones de seguridad.

realizar de forma segura operaciones con tarjetas, transferencias y compras en línea: verificar la legitimidad de los sitios web, gestionar adecuadamente claves y códigos, y activar notificaciones de seguridad. Consejos prácticos: para el uso seguro de cajeros automáticos, evitando manipulaciones, cambios de tarjeta y otras modalidades diseñadas para captar información o afectar transacciones presenciales.

Por otro lado, quienes lideran e impulsan esta iniciativa es la Asobancaria e Incocrédito, junto a otros aliados, como Colombia Fintech, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia y la Secretaría Distrital de Seguridad.

Asimismo, otro de sus objetivos, es fortalecer la cultura de autoprotección, promover buenas prácticas en el uso de productos y servicios financieros y reducir el impacto del delito financiero en el país. Además, dentro de este evento, distintas figuras y expertos han dado su opinión frente a la importancia de protegerse en contra de fraudes y más.

Le puede interesar: Bogotá invertirá $9 mil millones en nuevo sistema integral de videovigilancia para la seguridad

¿Qué dicen los expertos?

Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), reafirmó el compromiso del gremio y sus afiliados con esta campaña, asegurando que lo más importante era proteger los datos personales de todos los usuarios.

A su vez, Roberto Bojacá, director general de Incocrédito, señaló que las campañas de prevención siguen siendo una herramienta clave para enfrentar el fraude en Colombia. Asimismo, otras figuras como, Gabriel Santos García, presidente de Colombia Fintech y Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, señalaron que todos los actores que formen parte del sector financiero, debe unirse para garantizar un buen servicio a sus clientes.

De tal manera, la Semana de la Seguridad reúne a los principales actores del ecosistema financiero y digital para proteger a los usuarios, promover una cultura de prevención y fortalecer la confianza en las transacciones físicas y digitales, especialmente en la temporada de compras de fin de año, donde el flujo de la economía es mayor.

Otras noticias: DANE: el 8,4 % de los colombianos mayores de 15 años fue víctima de algún delito