DANE: el 8,4 % de los colombianos mayores de 15 años fue víctima de algún delito

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicó los resultados de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada en 2023, en la que se evidencia que el 8,4 % de las personas mayores de 15 años en Colombia fue víctima de al menos un delito.

Según el informe, los hechos más frecuentes fueron:

Hurto a vehículos

Hurto a bicicletas

Hurto a personas

Informaron que los objetos más robados fueron teléfonos celulares, dinero en efectivo, tarjetas y documentos personales.

Número de personas que denuncian

En los resultados, el DANE reveló que la modalidad de atraco fue la más reportada por las personas de 15 años y más, así mismo informó que el 69 % de las víctimas no denunció los hechos ante ninguna autoridad.

Ciudades en las que más se presentan hurtos

Las ciudades que presentaron las tasas más altas de hurtos en 2023 fueron:

Villavicencio

Pasto

Bogotá

Localidades de Bogotá donde se concentra la mayor cantidad de robos de celulares en 2025

Dada la creciente problemática que ha afectado de gran manera a la ciudad de Bogotá, la concejal Diana Diago, solicitó, mediante un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad, un informe donde se estableciera detalladamente el panorama de hurtos de celulares en la capital del país.

En dicho informe, se recopilaron los datos que han recogido desde la Secretaria de Seguridad entre el mes de enero y junio de 2025, en este, se estableció que tan solo en los primeros seis meses del año, se reportaron más de 15.000 celulares robados, lo que representa una cifra más que alarmante, pues esto significa que, diariamente, se robaron 87 celulares tan solo en la ciudad de Bogotá.

Así mismo, la Secretaria de Seguridad, se estableció que la cantidad de robos registrados por cada localidad, siendo los sectores más inseguros en cuanto a hurto de celulares, las siguientes zonas de la ciudad:

Chapinero, con 1631 hurtos de celulares. Suba, con 1.593 hurtos de celulares. Engativá, con 1.458 hurtos de celulares. Usaquén, con 1.330 hurtos de celulares. Kennedy, con 1.279 hurtos de celulares. ¿Qué debe hacer si le roban su celular?

Si usted es víctima de un hurto, donde le sea robado un celular, lo primero que debe hacer es realizar el reporte de la pérdida o robo a su operador, además de solicitar el bloqueo del dispositivo y la suspensión de la línea telefónica.

Luego de realizar este proceso, deberá presentar la debida denuncia a través de la página web de la policía nacional, donde tendrá que incluir sus datos personales y una descripción detallada de como sucedieron los hechos.

¿Qué pasa luego de realizar la denuncia?

Luego de usted realice este proceso en la página de la policía, la entidad verificará la información de su denuncia y enviará el caso a la Fiscalía General de la Nación, para que se inicie con la investigación pertinente. Si usted realizó dicho reporte, puede consultar en el siguiente link si su teléfono fue recuperado, por medio del número IMEI del dispositivo.

