El Pulso del Fútbol, 21 de noviembre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre el partido de Nacional-América, y la victoria del equipo verdolaga. José dijo: “Me parece que el partido fue bien planteado por David González, pero se cometió un error y al final Nacional hizo el gol. Algunos dirán que fue tacaño, pero venía de dos partidos siendo goleado”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo coincido con usted en que si me ha ido mal, no me voy a regalar ante Nacional. Yo pensé que iba a ser algo así, conservador, pero después del desarrollo del partido, creo que se podia hacer algo más”.

