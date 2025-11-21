Declaran legal la venta de la finca La América del ‘Comandante Barbie’ que hoy es de campesinos

JUSTICIA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión proferida el 22 de agosto de 2025 por Justicia y Paz en Barranquilla que había declarado ilegal la enajenación de la finca La América, ubicada en Chimichagua (Cesar), vendida entre entidades públicas en el marco de procesos de extinción de dominio para la Reforma Agraria.

Según la Corte, Justicia y Paz excedió sus competencias al pronunciarse sobre la validez del contrato interadministrativo y de los actos administrativos que respaldaron la venta del predio entre la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La Corte recordó que este tipo de determinaciones corresponde exclusivamente a la jurisdicción contencioso administrativa.

La decisión enfatiza que los jueces de control de garantías en Justicia y Paz solo están habilitados para imponer, modificar o levantar medidas cautelares, pero no para declarar la legalidad o nulidad de negocios jurídicos entre entidades estatales.

Una finca que hoy está en manos de campesinos después de estar bajo dominio criminal

Esta disputa legal se hizo alrededor de este terreno que ha pasado por varias manos criminales.

inicialmente fue de José Guillermo Hernández, ‘Ñeñe’ Hernández, luego pasó a manos del aliado de las AUC Jaime Blanco Maya y llegó finalmente a manos de Hugues Manuel Fuentes, el ‘Comandante Barbie’ de las AUC.

Esta finca hoy en día es ocupada por campesinos y víctimas de la violencia en el Cesar, pues pasó del dominio de la Unidad para las Víctimas a la administración de la ANT, tras una compra realizada en enero de 2025 con el objetivo de vincularla a la reforma agraria del Gobierno Nacional.

El presidente Petro no tardó en reaccionar a esta decisión judicial.

"Bien por la Corte Suprema, ganamos la tierra del narco Barbie para el campesinado“, indicó a través de su cuenta de X.

